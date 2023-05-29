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29 мая, 23:20

Агент Ютто: «Семак хотел завербовать Лаборда в «Зенит»»

Алина Савинова
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Французский агент Кристоф Ютто заявил, что «Зенит» мог подписать форварда «Ниццы» Гаэтана Лаборда.

— Сергей Семак хотел завербовать одного из моих игроков в «Зенит». Этого не произошло из-за СВО, — цитирует агента Metaratings.ru.

— Речь о нападающем Гаэтане Лаборде?

— Да, но сейчас об этом уже нет смысла говорить. Он впоследствии перешел из «Монпелье» в «Ниццу».

В текущем сезоне Лаборд сыграл в 36 матчах за «Ниццу», забил 14 голов и отдал 3 результативные передачи.

«Ницца» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 55 очков за 37 туров.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-semak-khotel-zaverbovat-laborda-v-zenit-no-transfer-sorvalsya-iz-za-voennogo-konflikta-254910/
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