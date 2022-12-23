Агент Заболотного заявил, что у футболиста был ряд предложений от команд второй восьмерки РПЛ

Футбольный агент Антон Синьков рассказал, что ряд команд РПЛ проявляет интерес к вратарю «Сочи» Николаю Заболотному.

«Осеннюю часть сезона Николай заканчивал как основной вратарь «Сочи», судя по цифрам, неплохо себя проявил. Но Курбан Бекиевич сказал, что сам будет смотреть всех ребят. С учетом того, что в клубе есть Джанаев, остаться основным голкипером будет непросто. Контракт Заболотного действует до конца сезона. Был ряд предложений от команд второй восьмерки, но пока их не рассматривали. Понимание будет где-то в начале февраля», — приводит слова Синькова «РБ Спорт».

32-летний вратарь выступает за «Сочи» с июля 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб четыре матча, пропустил три мяча и дважды оставлял ворота не тронутыми.