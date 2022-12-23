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Сегодня, 12:33

Агент Заболотного заявил, что у футболиста был ряд предложений от команд второй восьмерки РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Антон Синьков рассказал, что ряд команд РПЛ проявляет интерес к вратарю «Сочи» Николаю Заболотному.

«Осеннюю часть сезона Николай заканчивал как основной вратарь «Сочи», судя по цифрам, неплохо себя проявил. Но Курбан Бекиевич сказал, что сам будет смотреть всех ребят. С учетом того, что в клубе есть Джанаев, остаться основным голкипером будет непросто. Контракт Заболотного действует до конца сезона. Был ряд предложений от команд второй восьмерки, но пока их не рассматривали. Понимание будет где-то в начале февраля», — приводит слова Синькова «РБ Спорт».

32-летний вратарь выступает за «Сочи» с июля 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб четыре матча, пропустил три мяча и дважды оставлял ворота не тронутыми.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-zabolotnogo-by-l-ryad-predlozhenij-ot-komand-vtoroj-vos-merki-rpl-no-poka-ih-ne-rassmatrivali/
Николай Заболотный
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