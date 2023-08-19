Агент Захаряна надеется, что «Реал Сосьедад» лучший вариант для Арсена

Агент полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Павел Андреев в комментарии для «СЭ» отреагировал на переход россиянина в испанский клуб.

«Действительно ли «Реал Сосьедад» был лучшим вариантом? Время покажет, надеемся», — сказал Андреев «СЭ».

«Реал Сосьедад» заключил контракт с 20-летним россиянином до конца сезона-2028/29.

Полузащитник выступал за основную команду «Динамо» с 2020 года. Всего в составе бело-голубых он провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.