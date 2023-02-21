Агент Захаряна заявил, что футболист не покинет «Динамо» как минимум до конца сезона

Павел Андреев, агент полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, заявил, что футболист не покинет московский клуб как минимум до конца сезона-2022/23.

Во вторник, 21 февраля, инсайдер Николо Скира сообщил, что турецкий «Галатасарай» близок к трансферу 19-летнего россиянина за 13 миллионов евро, однако позднее сам игрок опроверг эту информацию.

«Это все слухи. Можно ли сказать, что Арсен на 100 процентов останется в «Динамо» до конца сезона? Пока да», — приводит ТАСС слова Андреева.

Захарян — воспитанник «Динамо», на его счету 15 голов и 20 результативных передач в 69 матчах за основную команду бело-голубых. Портал Transfermarkt.com оценивает полузащитника в 15 миллионов евро, его контракт с клубом действует до конца июня 2024 года.