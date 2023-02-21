Агент Захаряна заявил, что футболист не покинет «Динамо» как минимум до конца сезона

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Павел Андреев, агент полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, заявил, что футболист не покинет московский клуб как минимум до конца сезона-2022/23.
Во вторник, 21 февраля, инсайдер Николо Скира сообщил, что турецкий «Галатасарай» близок к трансферу 19-летнего россиянина за 13 миллионов евро, однако позднее сам игрок опроверг эту информацию.
«Это все слухи. Можно ли сказать, что Арсен на 100 процентов останется в «Динамо» до конца сезона? Пока да», — приводит ТАСС слова Андреева.
Захарян — воспитанник «Динамо», на его счету 15 голов и 20 результативных передач в 69 матчах за основную команду бело-голубых. Портал Transfermarkt.com оценивает полузащитника в 15 миллионов евро, его контракт с клубом действует до конца июня 2024 года.