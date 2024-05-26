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Сегодня, 16:41

Агент защитника «Ахмата» Ловата ответил на вопрос о будущем своего клиента

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Леонардо Корначини, агент защитника «Ахмата» Лукаса Ловата ответил на вопрос, будет ли его клиент выступать за грозненскую команду в следующем сезоне.

«Останется ли Лукас в «Ахмате» на следующий сезон? Решение за клубом», — приводит слова Корначини «РБ Спорт».

27-летний Ловат перешел в «Ахмат» в январе 2024 года, футболист подписал контракт до конца июня 2027 года.

В сезоне-2023/24 защитник провел 13 матчей за грозненцев, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Лукас Ловат
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