Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

21 марта, 22:11

Агент защитника «Ахмата» Ловата: «Он был бы рад получить гражданство РФ»

Telegram Дзен

Агент Леонардо Корначини, клиентом которого является защитник «Ахмата» Лукас Ловат, оценил возможность получения футболистом гражданства РФ.

27-летний бразилец пополнил состав грозненского клуба в январе 2024 года. Сумма его трансфера из «Слована» составила 350 тысяч евро. 

«Не хотел бы игрок получить российский паспорт? Почему бы и нет? Он был бы рад получить гражданство РФ»— цитирует агента Sport24.

В нынешнем сезоне Ловат принял участие в 3 матчах «Ахмата», отличившись 1 результативной передачей. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

 

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Лукас Ловат
1
0
Читайте также
Тимоти Шаламе снялся в продолжении «Дюны»
Лыжница Суркова заявила, что российские старты сейчас не хуже международных
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хачатурянц заявил, что мог стать руководителем «Спартака»

Хачатурянц — о судействе в РПЛ: «Изменилось в лучшую сторону. Мажич — лучшее решение»