Агент защитника «Ахмата» Ловата: «Никто не понимает, что происходит»

Агент Эдуардо Корначини, представляющий интересы защитника «Ахмата» Лукаса Ловата, в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о будущем 27-летнего игрока.

«Не знаю, с чем связано отсутствие Ловата в заявке на матч против «Зенита», это решение главного тренера. Возможен уход из «Ахмата» зимой? Нам важно узнать позицию клуба. Никто не понимает, что происходит. В большинстве матчей, в которых Ловат принимал участие, «Ахмат» добивался положительного результата», — сказал Корначини «СЭ»

Ловат в этом сезоне провел 12 матче и забил 2 гола. Контракт игрока с «Ахматом» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего бразильца в 900 тысяч евро.