Агент Тодоровича: «В понедельник можно ожидать возвращения Дарко в общую группу «Ахмата»

Горан Попов, агент защитника «Ахмата» Дарко Тодоровича, сообщил, что игрок восстановился после перелома малоберцовой кости и вернется в общую группу на следующей неделе.

«У Дарко все хорошо, он на сборе с «Ахматом», еще немного будет тренироваться по индивидуальной программе. Примерно в понедельник можно ожидать его возвращения в общую группу», — цитирует «РБ Спорт» Тодоровича.

25-летний босниец получил травму в матче 7-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:2).

В текущем сезоне Тодорович провел 7 матчей за «Ахмат» и сделал одну результативную передачу.