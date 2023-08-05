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Сегодня, 21:01

Агент защитника «Браги» Тормены подтвердил, что ведет переговоры с «Краснодаром»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Рафаэль Норманд, представитель защитника «Браги» Витора Тормены, поделился мнением о ходе переговоров с «Краснодаром».

«Краснодар» действительно заинтересован в Тормене. Мы ведем переговоры, посмотрим, что будет в ближайшее время», — приводит слова агента «РБ Спорт».

27-летний Тормена выступает за «Брагу» с 2019 года. В прошлом сезоне защитник провел за команду 40 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: РБ Спорт
ФК Брага
ФК Краснодар
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