Агент защитника «Браги» Тормены подтвердил, что ведет переговоры с «Краснодаром»

Рафаэль Норманд, представитель защитника «Браги» Витора Тормены, поделился мнением о ходе переговоров с «Краснодаром».

«Краснодар» действительно заинтересован в Тормене. Мы ведем переговоры, посмотрим, что будет в ближайшее время», — приводит слова агента «РБ Спорт».

27-летний Тормена выступает за «Брагу» с 2019 года. В прошлом сезоне защитник провел за команду 40 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.