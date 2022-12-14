Агент защитника «Црвены Звезды» Эраковича не подтвердил интерес «Зенита» к футболисту

Деян Йоксимович, представляющий интересы защитника «Црвены Звезды» Страхиньи Эраковича не подтвердил интерес «Зенита» к футболисту.

В конце ноября появлялась информация о том, что клуб из Санкт-Петербурга может подписать 21-летнего серба в зимнее трансферное окно.

«Это только слухи», — приводит «РБ Спорт» слова Йоксимовича.

Эракович — воспитанник «Црвены Звезды», в сезоне-2022/23 он провел за команду 28 матчей и сделал 2 голевых передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.