Агент Дивеева — об интересе «Зенита»: «Мне об этом ничего не известно»

Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об интересе к футболисту со стороны «Зенита».

«Мне об этом ничего не известно. Первый раз об этом слышу. Узнал об интересе «Зенита» от журналистов», — сказал Еремин «СЭ».

Ранее сообщалось, что «Зенит» следит за ситуацией с переговорами по новому контракту между Дивеевым и ЦСКА. Клуб из Санкт-Петербурга может сделать предложение по выкупу 23-летнего россиянина.

Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019 года. В сезоне-2022/23 футболист забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 12 матчах за армейцев. Контракт защитника с красно-синими действует до конца июня 2024 года.