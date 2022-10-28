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Агент Дивеева: «Интерес итальянских клубов? Все разговоры дают понять, что он никуда не исчез»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос об интересе итальянских клубов к игроку.

«Общались, звонили мне, интересовались — какая ситуация, какие возможности есть, если они захотят сделать предложение. Мы обсуждали предварительную возможность, сверяли часы, грубо говоря. Это все было весной-летом. Сейчас разговоры утихли в силу того, что у Игоря травма, которая не добавляет энтузиазма с точки зрения ведения переговоров. Но все разговоры дают понять, что интерес был, он никуда не исчез», — сказал Еремин «СЭ».

В сезоне-2022/23 Дивеев забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 12 матчах за ЦСКА. В данный момент 23-летний россиянин восстанавливается после перелома большеберцовой кости.

Портал Transfermarkt.com оценивает защитника в 6 миллионов евро.

Игорь Дивеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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