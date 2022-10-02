Агент Щенникова: «Георгий и дальше готов играть на позиции центрального защитника»

Сергей Пушкин, агент защитника ЦСКА Георгия Щенникова, прокомментировал игру своего клиента в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Химок» (2:1). По его словам, 31-летний россиянин готов играть на позиции центрального защитника.

«В моем понимании, Щенников функционально еще не до конца готов, но в игре с «Химками» выглядел очень уверенно, — приводит слова Пушкин «РБ Спорт». — Нужно учитывать, что Щенников выступал не на той позиции, к которой привык — в центре защиты. Центрального защитника он играл в детстве, в школе ЦСКА, в дубле, так что это ему знакомо. Для него не будет проблемой, если его и дальше передвинут в центр, он очень хорошо умеет читать игру нападающих. Не вижу в этом никакой проблемы, Георгий и дальше готов играть на позиции центрального защитника, но выбор за главным тренером».

Также агент ответил на вопрос о том, когда защитник будет в оптимальных кондициях.

«Кондиции, уверенность, сыгранность приходят через игровое время. Главное почувствовать тонус и все будет хорошо. Лишь бы травмы обходили стороной», — сказал он.

В нынешнем сезоне Щенников принял участие в одном матче за армейцев и не отметился результативными действиями. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2023 года.

После 11 туров РПЛ ЦСКА набрал 23 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на три балла.