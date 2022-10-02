Агент Щенникова: «Георгий и дальше готов играть на позиции центрального защитника»

Сегодня, 10:31
Сергей Пушкин, агент защитника ЦСКА Георгия Щенникова, прокомментировал игру своего клиента в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Химок» (2:1). По его словам, 31-летний россиянин готов играть на позиции центрального защитника.
«В моем понимании, Щенников функционально еще не до конца готов, но в игре с «Химками» выглядел очень уверенно, — приводит слова Пушкин «РБ Спорт». — Нужно учитывать, что Щенников выступал не на той позиции, к которой привык — в центре защиты. Центрального защитника он играл в детстве, в школе ЦСКА, в дубле, так что это ему знакомо. Для него не будет проблемой, если его и дальше передвинут в центр, он очень хорошо умеет читать игру нападающих. Не вижу в этом никакой проблемы, Георгий и дальше готов играть на позиции центрального защитника, но выбор за главным тренером».
Также агент ответил на вопрос о том, когда защитник будет в оптимальных кондициях.
«Кондиции, уверенность, сыгранность приходят через игровое время. Главное почувствовать тонус и все будет хорошо. Лишь бы травмы обходили стороной», — сказал он.
В нынешнем сезоне Щенников принял участие в одном матче за армейцев и не отметился результативными действиями. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2023 года.
После 11 туров РПЛ ЦСКА набрал 23 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на три балла.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования