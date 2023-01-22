Агент Дивеева: «Состояние у Игоря хорошее, все нормально. Ждем возвращение на поле во второй половине сезона»

Агент Дивеева рассказал о состоянии игрока после возвращения к тренировкам

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал «СЭ» о состоянии игрока после возвращения к тренировкам.

«Состояние у него хорошее. Все нормально, восстановление проходит. Мы ждем возвращение Игоря на поле во второй половине сезона», — сказал агент «СЭ».

17 сентября 23-летний футболист получил перелом большеберцовой кости в матче 10-го тура РПЛ против «Торпедо» (0:1).

В текущем сезоне Дивеев провел 12 матчей за ЦСКА, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов евро.