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Агент Дивеева: «Состояние у Игоря хорошее, все нормально. Ждем возвращение на поле во второй половине сезона»

Агент Дивеева рассказал о состоянии игрока после возвращения к тренировкам
Артем Бухаев
Корреспондент
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Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал «СЭ» о состоянии игрока после возвращения к тренировкам.

«Состояние у него хорошее. Все нормально, восстановление проходит. Мы ждем возвращение Игоря на поле во второй половине сезона», — сказал агент «СЭ».

17 сентября 23-летний футболист получил перелом большеберцовой кости в матче 10-го тура РПЛ против «Торпедо» (0:1).

В текущем сезоне Дивеев провел 12 матчей за ЦСКА, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов евро.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Игорь Дивеев
ФК ЦСКА (Москва)
0
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