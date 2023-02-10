Агент Дивеева: «Есть ли альтернатива на случай, если не договоримся с ЦСКА? У Игоря их много»

Агент Дивеева рассказал о переговорах о продлении контракта с ЦСКА

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал «СЭ» о переговорах с московским клубом о продлении контракта.

«Переговоры о продлении контракта с ЦСКА идут. Новый договор пока не подписан. Конечно, Игорь хочет остаться в ЦСКА, но все равно зависит от условий — договоримся или не договоримся. Это нормально. Есть ли альтернатива на случай, если не договоримся с ЦСКА? У Игоря их много», — сказал Еремин «СЭ».

Соглашение 23-летнего российского футболиста с красно-синими рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне Дивеев провел 12 матчей за ЦСКА, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов евро.