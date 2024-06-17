Агент защитника ЦСКА Лукина: «Не думаем о возможной аренде игрока на следующий сезон»

Сегодня, 15:50
Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы защитника ЦСКА Матвея Лукина, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем 20-летнего игрока.
«Мы не думаем о возможной аренде Лукина на следующий сезон. Он, как и любой другой футболист ЦСКА, готов бороться за свое место в стартовом составе», — сказал Бердышев «СЭ».
Лукин в прошлом сезоне провел 11 матчей в Кубке и чемпионате России и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 700 тысяч евро. Контракт защитника с ЦСКА заканчивается летом 2025 года.