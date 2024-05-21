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Сегодня, 10:35

Агент защитника ЦСКА Лукина заявил, что игрок не ведет переговоры со «Спартаком»

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы защитника ЦСКА Матвея Лукина, в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об интересе «Спартака» к 20-летнему футболисту. Ранее об этом сообщил журналист Иван Карпов.

«Мне ничего не известно о «Спартаке» и его интересе к Лукину. Мы ждем предложение от ЦСКА, с другими клубами не ведем переговоров», — сказал Бердышев «СЭ».

Лукин в нынешнем сезоне провел 11 матчей в Кубке России и РПЛ. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 500 тысяч евро. Контракт защитника с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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