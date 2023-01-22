Агент Мойзеса: «Он хочет остаться в ЦСКА, но это случится только, если клуб активирует опцию выкупа»

22 января, 22:34
Луис Фернандо Гарсия, агент защитника ЦСКА Барбозы Мойзеса, рассказал, останется ли бразилец в чемпионате России по окончании арендного соглашения.
«Мойзес легко адаптировался в России, хоть прежде и не играл за пределами Бразилии. Он хочет остаться в ЦСКА, но это случится только, если клуб активирует опцию выкупа по окончании аренды», — цитирует агента Metaratings.ru.
ЦСКА арендовал Мойзеса у «Интернасьонала» в начале августа 2022 года. Срок арендного соглашения рассчитан до 30 июня 2023 года. На счету защитника 2 голевые передачи в 18 матчах за армейцев.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования