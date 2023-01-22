Агент Мойзеса: «Он хочет остаться в ЦСКА, но это случится только, если клуб активирует опцию выкупа»

Луис Фернандо Гарсия, агент защитника ЦСКА Барбозы Мойзеса, рассказал, останется ли бразилец в чемпионате России по окончании арендного соглашения.

«Мойзес легко адаптировался в России, хоть прежде и не играл за пределами Бразилии. Он хочет остаться в ЦСКА, но это случится только, если клуб активирует опцию выкупа по окончании аренды», — цитирует агента Metaratings.ru.

ЦСКА арендовал Мойзеса у «Интернасьонала» в начале августа 2022 года. Срок арендного соглашения рассчитан до 30 июня 2023 года. На счету защитника 2 голевые передачи в 18 матчах за армейцев.