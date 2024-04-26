Агент Роши: «Виллиан чувствует вину перед болельщиками за то, что не смог сыграть со «Спартаком»

Сегодня, 21:49
Агент Игор Кампеделли, клиентом которого является защитник ЦСКА Виллиан Роша, рассказал об эмоциях игрока по итогам матча 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0).
29-летний бразилец пропустил встречу из-за дисквалификации.
«Виллиан чувствует вину перед болельщиками и командой за то, что не смог принять участие в матче. Конечно, ему очень хотелось сыграть против «Спартака» и помочь ЦСКА», — приводит слова агента Metaratings.ru.
Роша пополнил состав ЦСКА в сентябре 2022 года. Сумма его трансфера из португальского «Портимоненсе» составила 2 миллиона евро.
В нынешнем сезоне футболист отыграл 30 матчей за армейце во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.