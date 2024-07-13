Агент защитника «Динамо» Кутицкого ответил на вопрос о будущем футболиста

Сегодня, 21:14
Алексей Сафонов, агент защитника «Динамо» Александра Кутицкого, ответил на вопрос о будущем футболиста.
— Кутицкий будет отдан в аренду?
— Он неплохо выглядит после травмы, а Личка говорит, что он способен закрывать три позиции. Тренер им доволен.
— То есть он останется в клубе?
— На данный момент никто никуда не уходит, — цитирует Сафонова Metaratings.ru.
Кутицкий является воспитанником академии бело-голубых. В прошлом сезоне 22-летний хавбек принял участие в десяти матчах «Динамо» во всех соревнованиях, не отметившись результативными действиями. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2026 года.