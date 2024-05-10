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Агент защитника «Факела» Сенхаджи заявил, что у него есть качественные игроки для РПЛ

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Агент Димитар Петрунов, представляющий интересы защитника «Факела» Райана Сенхаджи, ответил на вопрос о возможных трансферах его клиентов в клубы РПЛ.

«Все возможно, почему бы и нет. У нас есть очень качественные игроки, молодые и опытные, которые могут играть в соревнованиях высокого уровня, таких как РПЛ», — цитирует Петрунова Metaratings.ru.

26-летний Сенхаджи перешел в «Факел» в январе 2024 года. Сумма его трансфера из болгарского «Крумовграда» составила 30 тысяч евро. За воронежский клуб он отыграл 9 матчей, отличившись 1 результативной передачей.

Контракт алжирского футболиста с «Факелом» рассчитан до конца сезона-2025/26.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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