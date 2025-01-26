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Сегодня, 12:18

Агент защитника «Химок» Гогуа сообщил, что игрок может покинуть клуб этой зимой

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника «Химок» Седрик Гогуа, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем игрока.

«Возможно, Гогуа покинет «Химки» этой зимой. Но пока ничего точного сказать не могу, все может измениться. Пока что Седрик не приехал на сборы команды, потому что есть небольшие проблемы с турецкой визой, ее долго оформляют для него, как и для других, новых, футболистов «Химок» — Бони Амиан и Фаваз Абдуллахи», — сказал Селюк «СЭ».

Гогуа перешел в «Химки» этим летом. 30-летний ивуариец провел за подмосковный клуб 4 матча и не отличился результативными действиями. Контракт игрока с «Химками» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 тысяч евро.

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Седрик Гогуа
ФК Химки
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