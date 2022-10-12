Агент защитника «Химок» Волкова: «Что-то новое приносит Гогниев, хотя пока нет результата»

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Агент защитника «Химок» Захара Волкова Виталий Леднев рассказал, как футболист отнесся к назначению на пост главного тренера Спартака Гогниева.
«Для любого игрока смена тренера — это что-то немножко нервное. Приходит новый человек, надо подстраиваться под его критерии, под его взгляды. Но когда ты футболист, должен быть к этому адаптирован. Конечно, где-то это влияет и на результат, и на внутреннее клубное настроение. Но у игрока есть контракт, он должен выходить и выполнять его. Что-то новое приносит Гогниев, хотя пока нет результата. Хотелось бы верить, что он будет», — цитирует «РБ Спорт» Леднева.
Агент рассказал об отношении Волкова к методам главного тренера, включая хороводы на стандартах.
«Ха-ха, это что-то в новинку для него. У Захара такое в первый раз. Если оно когда-то приносило результат, почему бы нет. Пока не приносит. Если от этого будет польза, пусть хоть гуськом ходят, хоть хороводы водят», — резюмировал он.
«Химки» занимают предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице чемпионата России с 8 очками в 12 матчах.
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