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Сегодня, 21:18

Агент Агапова прокомментировал переход игрока в ЦСКА из «Нижнего Новгорода»

Иван Шитик
Корреспондент
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Александр Салугин, агент защитника Ильи Агапова прокомментировал переход своего клиента в ЦСКА из «Нижнего Новгорода».

«Сегодня мы заявляем, что Илья Агапов стал игроком ЦСКА. Для меня, как человека с армейским прошлым, это приятно вдвойне. Это не только подтверждение правильности управления карьерой молодого таланта, но и надежда на то, что он сыграет серьёзную роль в жизни родного для меня клуба.

От имени компании хотел бы поблагодарить клубы за проявленный профессионализм и доверие во время непростой сделки», — заявил Салугин Metaratings.ru.

21-летний Агапов подписал контракт с армейским клубом до 2027 года. Нынешний сезон стал первым для центрального защитника на уровне РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-agapova-salugin-est-nadezhda-chto-on-sygraet-seryoznuyu-rol-v-zhizni-cska-218176/
Александр Салугин
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
Илья Агапов
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