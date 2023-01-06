Агент: «Не знаю, вернется ли Кофрие в РПЛ»

Давид Ласарацина, агент защитника «Клермона» Максимилиано Кофрие, рассказал, вернется ли его клиент в чемпионат России.

Футболист является игроком «Спартака». В текущем сезоне бельгиец выступает за «Клермон» на правах аренды.

«Не знаю, вернется ли Кофрие в чемпионат России — сейчас он сосредоточен на выступлении за «Клермон». Как я и говорил раньше, решение о его будущем будет принято летом. На данный момент Кофрие — игрок «Клермона», но его контракт со «Спартаком» рассчитан еще на несколько лет», — приводит слова Ласарацины «РБ Спорт».

Кофрие стал игроком «Спартака» летом 2021 года. Действующее соглашение игрока с красно-белыми рассчитано до 2025 года.

В текущем сезоне он сыграл 10 матчей за «Клермон» и не отличился результативными действиями.