Агент Кайо: «Игрок по-прежнему сосредоточен на том, чтобы помогать «Краснодару»

Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо, прокомментировал игру футболиста в матче 12-го тура чемпионата России против «Ростова» (2:3).

«Кайо по-прежнему сосредоточен на том, чтобы помогать команде. Он полностью привержен целям клуба и надеется быстро преодолеть этот плохой результат», — приводит Sport24 слова агента.

В матче против «Ростова» бразилец заработал пенальти в свои ворота и был удален с поля.

После 12 туров «Краснодар» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко. В следующем туре краснодарцы сыграют против «Ахмата» 15 октября.