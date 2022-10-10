Агент Кайо: «Игрок по-прежнему сосредоточен на том, чтобы помогать «Краснодару»

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Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо, прокомментировал игру футболиста в матче 12-го тура чемпионата России против «Ростова» (2:3).
«Кайо по-прежнему сосредоточен на том, чтобы помогать команде. Он полностью привержен целям клуба и надеется быстро преодолеть этот плохой результат», — приводит Sport24 слова агента.
В матче против «Ростова» бразилец заработал пенальти в свои ворота и был удален с поля.
После 12 туров «Краснодар» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко. В следующем туре краснодарцы сыграют против «Ахмата» 15 октября.
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