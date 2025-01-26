Агент защитника «Краснодара» Оласы опроверг информацию о возможном уходе игрока из клуба

Сегодня, 16:45
Пабло Риверо, агент уругвайского защитника «Краснодара» Лукаса Оласы, заявил, что его клиент не намерен покидать российский клуб.
Ранее СМИ сообщали, что Оласой интересуется аргентинский «Индепендьенте».
«Будущее Лукаса? Он счастлив в «Краснодаре», — сказал агент «РБ Спорт».
В текущем сезоне защитник провел за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 3 миллиона евро. Контракт 30-летнего уругвайца с «быками» рассчитан до 2027 года.