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Сегодня, 16:45

Агент защитника «Краснодара» Оласы опроверг информацию о возможном уходе игрока из клуба

Владислав Маслов
Корреспондент
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Пабло Риверо, агент уругвайского защитника «Краснодара» Лукаса Оласы, заявил, что его клиент не намерен покидать российский клуб.

Ранее СМИ сообщали, что Оласой интересуется аргентинский «Индепендьенте».

«Будущее Лукаса? Он счастлив в «Краснодаре», — сказал агент «РБ Спорт».

В текущем сезоне защитник провел за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 3 миллиона евро. Контракт 30-летнего уругвайца с «быками» рассчитан до 2027 года.

Источник: РБ Спорт
ФК Краснодар
Лукас Оласа
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