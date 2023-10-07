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Сегодня, 10:43

Агент защитника «Крыльев» Барача заявил, что игрок не уйдет из клуба до конца сезона

Руслан Минаев
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Агент защитника «Крыльев Советов» Матео Барача Стипе Лапич заявил, что игрок не уйдет из клуба до конца сезона.

При этом Лапич добавил, что пока не обсуждал продление контракта игрока с самарцами.

«Пока нет. Пока никто ничего не говорил. Мы будем ждать, Матео будет полностью отдаваться на поле. Если «Крылья» все устроит, поговорим о контракте. Если нет, найдем другую команду», — цитирует агента «РБ Спорт».

29-летний хорват перешел в самарский клуб летом прошлого года. Он провел за «Крылья» 20 матчей, отметившись одним голом. Ранее Барач играл за «Сочи».

Источник: РБ Спорт
ФК Крылья Советов (Самара)
Матео Барач
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