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Агент Барача: «У игроку был интерес из ОАЭ, но пока тишина»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент Стипе Лапич, представляющий интересы защитника «Крыльев Советов» Матео Барача, рассказал о будущем своего клиента.

«Интерес из ОАЭ к Матео был, но пока тишина. Конечно, он едет на сборы с «Крыльями». Игровым временем он тоже доволен, просто у него были две травмы по два месяца, из-за этого он сыграл не так много. Тренером он очень доволен», — приводит слова агента Metaratings.ru

Барач выступает за «Крылья Советов» с июля 2022 года. В текущем сезоне он провел 12 матчей в составе самарского клуба и не отметился результативными действиями.

«Крылья Советов» отправятся на сборы в Турцию 9 января. Все три зимних сбора команда проведет в Белеке.

Источник: Metaratings
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Матео Барач
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