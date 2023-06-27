Агент Тикнизяна фразой «давайте говорить о конкретных вещах» отреагировал на интерес «Реала Сосьедад» к игроку

Агент защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна Александр Клюев ответил на вопрос «СЭ» об интересе «Реала Сосьедад» к игроку.

«Есть ли какой-то еще интерес к Тикнизяну кроме «Реала Сосьедад»? Давайте говорить о конкретных вещах. Когда в «Локомотив» поступит конкретное предложение, тогда и стоит это обсуждать. Поступало ли? Лучше обратиться в клуб», — сказал Клюев «СЭ».

В прошлом сезоне 24-летний армянин провел за «Локомотив» 37 матчей, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. Его контракт с железнодорожниками действует до лета 2026 года.