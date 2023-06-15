Агент Тикнизяна: «Как и любой футболист, Наир хочет попробовать свои силы в Европе»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, ответил на вопрос «СЭ» об интересе к футболисту со стороны «Реал Сосьедада».

«Наир находится в шорт-листе «Реал Сосьедада». Эта информация верна. Но нахождение в шорт-листе и конкретное предложение — разные вещи. Но как и у любого игрока, у него есть желание попробовать свои силы в Европе», — сказал Клюев «СЭ».

Тикнизян играет в составе «Локомотива» с 2021 года. В минувшем сезоне 24-летний защитник провел 37 матчей за железнодорожников во всех турнирах, забил 5 голов и отметился 5 результативными передачами.

С марта 2023 года футболист также выступает за сборную Армении.