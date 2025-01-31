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Сегодня, 15:50

Агент защитника махачкалинского «Динамо» Джапо рассказал об интересе других клубов к игроку

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Младен Ратковица, агент защитника махачкалинского «Динамо» Яна Джапо, рассказал о вариантах продолжения карьеры для своего клиента.

«У нас нет предложений по Яну. Но он провел в команде всего полгода, можно сказать, что он еще адаптируется к новой лиге, новой команде... Он отлично проводит сборы, мы все ждем, что после перерыва он покажет еще более классный футбол.

При этом и мы, и клуб довольны его выступлениями в первой части сезона. У него огромный потенциал. И если он продолжит в таком же духе, летом уже можно ожидать какого-то интереса к нему, предложений», — заявил Ратковица «РБ Спорт».

В текущем сезоне Джапо провел 17 матчей в составе махачкалинского «Динамо», в которых отметился двумя голами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 500 тысяч евро.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
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