Агент защитника Майсторовича рассказал, когда футболист сможет присоединиться к «Динамо»

Александр Важич, агент сербского защитника Милана Майсторовича рассказал, когда футболист сможет присоединиться к московскому «Динамо».

«Конечно, Милан отправится на сборы с первой командой, это часть сделки. Никакой другой информации у меня и не было. Мы подписали профессиональный контракт с «Динамо», теперь клуб владеет игроком. Куда они скажут, туда он и поедет, в этом суть профессиональных отношений. Но когда я разговаривал с гендиректором «Динамо» Пивоваровым, в том числе, мы обсуждали следующие шаги, и первый из них — приехать в Москву в январе и после этого поехать на сборы с первой командой.

Рабочие отношения с «Войводиной» завершены, Милан сейчас занимается индивидуально, готовится и ждет, когда ему пришлют билеты в Москву. Он не может дождаться, когда уже сможет тренироваться с новой командой», — приводит «РБ Спорт» слова Важича.

«Динамо» объявило о подписании контракта с Майсторовичем в августе нынешнего года. Футболист сможет выступать за московский клуб с февраля 2023 года, когда ему исполнится 18 лет.