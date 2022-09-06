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6 сентября, 14:25

Агент защитника Монтеса заявил, что мексиканец вряд ли перейдет в «Динамо»

Иван Торопцев
Корреспондент

Гелу Родригес, агент защитника «Монтеррея» Сесара Монтеса заявил, что футболист с большой долей вероятности не перейдет в московское «Динамо».

«Я думаю, Монтес не перейдет в «Динамо». Мы больше ничего от клуба не слышали. Переговоры как бы не завершены, но «Динамо» подписало других игроков на место моего клиента, и после этого мы больше не разговаривали», — приводит Sport24 слова Родригеса.

Об интересе «Динамо» к Монтесу стало известно в конце июля. Этим летом бело-голубые подписали двух других центральных защитников: Роберто Фернандеса и Николаса Маричаля.

Сесар Монтес — воспитанник «Монтеррея». В нынешнем розыгрыше чемпионата Мексики футболист принял участие в 9 матчах и не отличился результативными действиями. Также на его счету 1 гол в 26 матчах за сборную Мексики.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Монтеса в 7 миллионов евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-09-06-agent-ya-dumayu-montes-ne-pereydet-v-dinamo-my-bolshe-nichego-ot-kluba-ne-slyshali
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