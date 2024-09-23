Агент защитника «Некаксы» Монтеса заявил, что футболист может перейти в «Рубин» зимой

Серхио Визуете, агент центрального защитника мексиканской «Некаксы» Алана Монтеса, заявил, что футболист может перейти в «Рубин» зимой.

«Рубин» летом делал предложение по Монтесу, но клубы не смогли договориться. Надеемся, что уже зимой мы вернемся к этому вопросу. Трансфер возможен», — сказал Визуете.

В этом сезоне Монтес провел за «Некаксу» 10 матчей и забил 1 мяч во всех турнирах. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Монтеса в 2,5 миллиона евро.