Агент защитника «Орландо Сити» заявил, что аргентинский футболист может перейти в «Локомотив»

Аент Хуан Мануэль Арандилья, который представляет интересы защитника американского «Орландо Сити» Родриго Шлегеля, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны московских «Спартака» и «Динамо».

«Спартак» и «Динамо» интересовались Шлегелем полгода назад. Сейчас мы ведем переговоры исключительно с «Локомотивом», — заявил агент Sport24.

Контракт 25-летнего аргентинца с клубом МЛС рассчитан до декабря 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро.

В этом сезоне он провел за «Орландо» в МЛС 29 матчей и забил 1 гол.