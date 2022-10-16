Агент защитника Перковича сообщил, что к игроку проявляют интерес клубы РПЛ

Стипе Лапич, агент хорватского защитника «Истры 1961» Мауро Перковича, рассказал об интересе к футболисту со стороны российских клубов.

«Действительно, к Мауро есть большой интерес из Российской премьер-лиги, но пока не могу называть клубы», — приводит слова Лапича «РБ Спорт».

Отмечается, что 19-летний футболист готов к переезду в Россию, который может состояться уже в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне хорват провел за «Истру 1961» девять матчей и отметился одной результативной передачей.