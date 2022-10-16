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Сегодня, 10:00

Агент защитника Перковича сообщил, что к игроку проявляют интерес клубы РПЛ

Стипе Лапич, агент хорватского защитника «Истры 1961» Мауро Перковича, рассказал об интересе к футболисту со стороны российских клубов.

«Действительно, к Мауро есть большой интерес из Российской премьер-лиги, но пока не могу называть клубы», — приводит слова Лапича «РБ Спорт».

Отмечается, что 19-летний футболист готов к переезду в Россию, который может состояться уже в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне хорват провел за «Истру 1961» девять матчей и отметился одной результативной передачей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rossijskie-kluby-vedut-peregovory-s-horvatskim-zashhitnikom-perkovichem/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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