Агент Чернова: «Евгений счастлив в «Ростове», но разговоров о выкупе игрока пока не ведется»

Агент Александр Маньяков, представляющий интересы защитника «Ростова» Евгения Чернова, рассказал, где игрок может продолжить карьеру.

— «Ростов» не планирует выкупить контракт Евгения Чернова?

— Пока разговоров об этом не ведется. С Евгением мы тоже пока эту тему не обсуждали. Пока все идет как идет. Не форсируем обстановку, а дальше будет видно. Евгений более чем доволен своим статусом в «Ростове». Он счастлив. Играет, все отлично, есть доверие тренера, борьба за призовые места. Что еще надо?

— Валерий Карпин не выражал желание продолжить сотрудничество с Евгением после окончания аренды?

— Я с ним об этом не разговаривал, но всегда открыт к диалогу.

— А в «Краснодаре» давали понять, готовы они отпустить Евгения?

— «Краснодар» открыт к предложениям.

Чернов выступает за «Ростов» на правах аренды с лета 2022 года. Срок соглашения 30-летнего защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне Чернов провел за «Ростов» 19 матчей во всех турнирах и отметился голевой передачей.