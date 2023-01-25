Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:32

Агент Чернова: «Евгений счастлив в «Ростове», но разговоров о выкупе игрока пока не ведется»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Агент Александр Маньяков, представляющий интересы защитника «Ростова» Евгения Чернова, рассказал, где игрок может продолжить карьеру.

— «Ростов» не планирует выкупить контракт Евгения Чернова?

— Пока разговоров об этом не ведется. С Евгением мы тоже пока эту тему не обсуждали. Пока все идет как идет. Не форсируем обстановку, а дальше будет видно. Евгений более чем доволен своим статусом в «Ростове». Он счастлив. Играет, все отлично, есть доверие тренера, борьба за призовые места. Что еще надо?

— Валерий Карпин не выражал желание продолжить сотрудничество с Евгением после окончания аренды?

— Я с ним об этом не разговаривал, но всегда открыт к диалогу.

 — А в «Краснодаре» давали понять, готовы они отпустить Евгения?

— «Краснодар» открыт к предложениям.

Чернов выступает за «Ростов» на правах аренды с лета 2022 года. Срок соглашения 30-летнего защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне Чернов провел за «Ростов» 19 матчей во всех турнирах и отметился голевой передачей.

Источник: РБ Спорт
Евгений Чернов
Футбол
ФК Краснодар
ФК Ростов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Полуфиналистки Australian Open — кошмар для организаторов. Двое без флага и еще одна — бывшая россиянка
Рекордсмен проката и самый яркий талисман. История успеха Чебурашки
Медведев предрек украинским властям потерю выхода к морю
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Тульской области
МИД Грузии вызвал временного поверенного в делах Украины после слов о России
Орнитолог объяснила тучи кружащих над Киевом ворон
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Португальский журналист: «Тавареш станет открытием в РПЛ и одним из лучших защитников в лиге»

«Зенит» проведет товарищеский матч с клубом «Лусаил Сити» 28 января