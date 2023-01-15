Агент Хаджикадунича: «Если Деннису позвонят из «Ювентуса», я лично отвезу его в Турин!»

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Валид Фаур, агент защитника «Ростова» Денниса Хаджикадунича, в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса».
«Деннис находится в свободной аренде. «Ювентус» не потеряет ничего, если решит приобрести его. Это топ-клуб, и им легко заполучить любого игрока! Если они позвонят Деннису, я сам отвезу его из Швеции в Турин!» — сказал Фаур «СЭ».
24-летний защитник сборной Боснии и Герцеговины находился в аренде в «Мальме» с марта 2022 года. Срок арендного соглашения истек 31 декабря 2022 года.
В прошедшем сезоне Хаджикадунич провел за «Ростов» 11 матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с «Ростовом» заканчивается в июне 2023 года.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования