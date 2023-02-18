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Сегодня, 17:40

Агент защитника «Ростова» Мелехина заявил, что футболистом интересуются иностранные клубы

Алина Савинова
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Антон Железняков, агент защитника «Ростова» Виктора Мелехина, рассказал об интересе к футболисту со стороны иностранных.

«Интерес к нему есть, но на уровне разговоров. Он центральный защитник 2003 года, который почти все игры играет в «Ростове». Естественно, к нему есть интерес из-за рубежа. Есть интерес в том числе от клубов из хороших чемпионатов. Мы пока приняли решение, что нынешний сезон он отыграет и сосредоточится на «Ростове». Дальше будем смотреть и принимать решение с руководством клуба, исходя из ситуации», — цитирует Железнякова Metaratings.ru.

В текущем сезоне Мелехин провел за «Ростов» 19 матчей и не отметился результативными действиями.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-zashitnika-rostova-melyokhina-soobshil-chto-k-futbolistu-est-interes-so-storony-inostrannykh-klubov-228936/
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