Агент Умара Сако: «Он рад играть за «Ростов»

Нассер Диалло, агент защитника «Ростова» Умара Сако, ответил на вопрос об интересе к футболисту со стороны других клубов РПЛ.

«Интерес от команд РПЛ? Я о таком не слышал, Умар рад играть за «Ростов», — приводит слова Диалло «Евро-Футбол.Ру».

28-летний Сако выступает за «Ростов» с января нынешнего года. За это время защитник сыграл в 14 матчах дончан, в которых отметился одной результативной передачей. Рыночная стоимость африканца оценивается в 1,20 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.