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6 июня, 23:50

Агент Умара Сако: «Он рад играть за «Ростов»

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Нассер Диалло, агент защитника «Ростова» Умара Сако, ответил на вопрос об интересе к футболисту со стороны других клубов РПЛ.

«Интерес от команд РПЛ? Я о таком не слышал, Умар рад играть за «Ростов», — приводит слова Диалло «Евро-Футбол.Ру».

28-летний Сако выступает за «Ростов» с января нынешнего года. За это время защитник сыграл в 14 матчах дончан, в которых отметился одной результативной передачей. Рыночная стоимость африканца оценивается в 1,20 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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