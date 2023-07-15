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Сегодня, 15:54

Агент защитника «Сассуоло» Рожерио подтвердил, что футболист близок к переходу в «Спартак»

Алина Савинова
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Винисиус Пратес, агент защитника «Сассуоло» Рожерио, прокомментировал информацию о возможном переходе бразильского футболиста в «Спартак».

«Да, мы близки к переходу в «Спартак». Это действительно может произойти. Почему Рожерио решил переехать из Италии в Россию? «Спартак» — это большой клуб», — цитирует Пратеса Metaratings.ru.

В минувшем сезоне 25-летний Рожерио провел 36 матчей в чемпионате Италии и отметился 3 результативными передачами.

23 июля «Спартак» сыграет с «Оренбургом» в рамках первого тура нового сезона РПЛ. На данный момент московскую команду возглавляет испанский специалист Гильермо Абаскаль.

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Источник: https://metaratings.ru/news/agent-zashitnika-sassuolo-rozherio-podtverdil-chto-ego-klient-blizok-k-perekhodu-v-spartak-266327/
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