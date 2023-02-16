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Агент Гогуа: «У него есть более выгодное предложение в плане денег не из России»

Константин Белов
Корреспондент
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Дмитрий Селюк, агент защитника Седрика Гогуа, в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, когда футболист подпишет контракт с «Химками».

«Гогуа продолжает тренироваться с «Химками». Контракт не подписал. Есть разные нюансы, независящие от игрока. У Гогуа есть более выгодное предложение в плане денег не из России. Но дело не в этом, я хочу, чтобы он поиграл в России и доказал кое-какие моменты кое-кому. Думаю, что скоро мы определимся», — сказа Селюк «СЭ».

31 января защитник прилетел в Турцию на просмотр в «Химках». Пока Гогуа не подписывал контракт с подмосковным клубом.

Последним полноценным сезоном в карьере 28-летнего футболиста был сезон-2020/21, когда он выступал за «Ротор». Также в РПЛ он играл в составе «Тамбова» и ЦСКА.

Седрик Гогуа
ФК Химки
Дмитрий Селюк
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