Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 05:09

Агент защитника «Сочи» Аттият-Аллаха объяснил, почему игрок покинул расположение клуба

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Мухсин Эль Миди, агент защитника «Сочи» Яхьи Аттият-Аллаха, объяснил, почему марокканец покинул расположение клуба.

«Почему Яхья покинул Россию? Ему нужно было увидеть семью, у него были сложности в личной жизни, семье. Он должен был решить проблемы, из-за которых чувствовал себя плохо. Сейчас все в порядке. Что касается коронавируса, тест показал положительный результат. Он делал его в обычной больнице. Через несколько дней сделал его снова, и он был отрицательным. Сразу после этого Яхья вернулся в расположение клуба. Он не врал. На данный момент мы разговариваем с парой клубов, которые могут взять его в аренду. Если они будут согласны, история закончится», — цитирует Sport24 Эль Миди.

29-летний Аттият-Аллах перешел в «Сочи» в феврале 2024 года. Он сыграл 11 матчей за российскую команду, забил 1 гол и сделал 3 голевые передачи.

Источник: Sport24
Футбол
ФК Сочи
0
Читайте также
Состоялось первое заседание по делу «Ангелов Плющенко» и фигуристки Парсеговой
Знаменосцем сборной Германии на Олимпиаде может стать темнокожий баскетболист
Спрос на компактное жилье в новостройках вырос на 7% за два месяца
«Спартак» снова провалится, Соболев станет лучшим бомбардиром. Что произойдет в новом сезоне РПЛ
Бывший гражданин Ирака объяснил решение пойти добровольцем на СВО
NYT сообщила о переносе голосования по кандидатуре Байдена на выборах
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Стрепетов: «Вендел и Глушенков — лучший тандем в «Зените»

Кузьмичев: «Второе и третье места будут разыгрывать ЦСКА, «Динамо» и «Спартак»