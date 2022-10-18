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Сегодня, 12:19

Агент Цаллагова оценил перспективы Малкома и Клаудиньо в случае перехода в европейские клубы

Мария Гусева

Джамал Акаев, агент полузащитника «Сочи» Ибрагима Цаллагова, поделился мнением о перспективах нападающих «Зенита» Малкома и Клаудиньо в случае перехода в европейские клубы.

«Нет таких примеров, чтобы футболисты в 25 лет уезжали отсюда и разрывали там. Надо ли уезжать отсюда в Европу? Чем раньше, тем лучше. Другой вопрос: футболисту, который уезжает в 25-26 лет, чудес ждать не стоит. Это работает по-другому. Когда человек привыкает к своему возрасту к нагрузкам чемпионата России — 25 матчей за сезон, играть 45 матчей в Европе через интенсивные нагрузки ему будет трудно», — цитирует Eurostavka Акаева.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года. Клаудиньо стал игроком сине-бело-голубых в августе 2021 года, до этого он выступал за «РБ Брагантино».

После 13 туров чемпионата России «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 33 очка.

Источник: https://eurostavka.ru/news/football/agent-tsallagova-o-budushchem-malkoma-i-klaudino-ne-bylo-chtob-v-25-iz-rpl-uehali-i-razryvali
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
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