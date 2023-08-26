Агент Дркушича: «Црвена Звезда» прикладывает очень много усилий, чтобы подписать Ваню»

Агент защитника «Сочи» Вани Дркушича Младен Ратковица рассказал «СЭ» о переговорах с «Црвеной Звездой» по трансферу футболиста.

«Все пока что остается неизменным. Ваня — игрок «Сочи». Посмотрим, будет ли так в будущем. Трансферное окно до сих пор открыто. «Црвена Звезда» прикладывает очень много усилий, чтобы подписать Ваню Дркушича, но на какой стадии сейчас переговоры с «Сочи» — вопрос не ко мне», — сказал Ратковица «СЭ».

Дркушич стал игроком «Сочи» в январе 2022 года. За сочинскую команду он провел 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

Контракт 23-летнего словенца с сочинцами действует до конца июня 2025 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.