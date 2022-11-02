Агент защитника «Сочи» Дркушича считает, что у футболиста не будет никаких проблем с новым тренером

Сегодня, 16:57
Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» Вани Дркушича, прокомментировал новость об отставке Вадима Гаранина с поста тренера клуба.
«Если честно, ничего не слышал про отставку Гаранина. Только вчера общались с клубом, но никто не говорил об этом. Что касается Вани, он профессионал и готов принять любое решение клуба. У него действительно сложились отличные отношения с Гараниным, но он всегда ладил со всеми тренерами, это нормально. Что бы ни происходило, Ваня относится с пониманием. У него точно не будет никаких проблем с новым тренером, кого бы ни выбрал клуб», — приводит «РБ Спорт» слова агента.
Сегодня, 2 ноября, «Чемпионат» сообщил о том, что «Сочи» уволил Вадима Гаранина с поста тренера клуба.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования