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Сегодня, 16:57

Агент защитника «Сочи» Дркушича считает, что у футболиста не будет никаких проблем с новым тренером

Алина Савинова
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Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» Вани Дркушича, прокомментировал новость об отставке Вадима Гаранина с поста тренера клуба.

«Если честно, ничего не слышал про отставку Гаранина. Только вчера общались с клубом, но никто не говорил об этом. Что касается Вани, он профессионал и готов принять любое решение клуба. У него действительно сложились отличные отношения с Гараниным, но он всегда ладил со всеми тренерами, это нормально. Что бы ни происходило, Ваня относится с пониманием. У него точно не будет никаких проблем с новым тренером, кого бы ни выбрал клуб», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Сегодня, 2 ноября, «Чемпионат» сообщил о том, что «Сочи» уволил Вадима Гаранина с поста тренера клуба.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-drkushicha-otstavka-garanina-vanya-gotov-rabotat-s-lyuby-m-trenerom/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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