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24 ноября, 22:32

Агент защитника «Сочи» Дркушича заявил, что игрок готов работать под руководством Бердыева

Мария Гусева
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Футбольный агент, представляющий интересы защитника «Сочи» Вани Дркушича, заявил, что у игрока не возникнет проблем с Курбаном Бердыевым, если он станет главным тренером клуба.

«О назначении Бердыева в «Сочи» не слышал, честно говоря. Но Ваня не будет переживать по этому поводу, он профессионал и готов работать с тем тренером, который придет. Если клуб считает, что Бердыев оптимально подходит на эту позицию, так тому и быть. У Вани нет никаких проблем с назначением этого тренера, он готов пройти сборы под его руководством», — цитирует «РБ Спорт» агента.

19 ноября появилась информация о том, что Бердыев может возглавить «Сочи».

В начале ноября стало известно, что главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин отправлен в отставку. Команда с 25 очками располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Ваня Дркушич
Курбан Бердыев
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