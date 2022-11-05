Агент Синьков: «Сегодня вся страна увидела, кто такой Миладинович»

Антон Синьков, агент защитника «Сочи» Ивана Миладиновича высоко оценил игру футболиста в матче 16-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).

— Сегодня Иван противостоял самой сильной атаке в России на данный момент даже с учетом «Зенита». Мне кажется, к нему нет претензий. Объективно лучший игрок матча против «Спартака». Что будет зимой, зависит от руководства клуба, им решать. Для меня самое важное, что в двух последних играх парень показал себя, у клуба появились положительные результаты. У меня сейчас чрезмерная гордость за человека — Иван добился того, чего хотел. Он очень сильно переживал, но сегодня вся страна увидела, кто такой Миладинович.

— Сам он хочет остаться в «Сочи»?

— Не знаю. По последним двум матчам, думаю, клуб должен быть заинтересован в том, чтобы он остался, — цитирует «РБ Спорт» агента.

Действующий контракт Миладиновича с «Сочи» рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего серба в 800 тысяч евро. В текущем сезоне Миладинович провел за сочинский клуб 6 матчей.

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка в 16 матчах.