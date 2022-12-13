Агент защитника «Сочи «прокомментировал смену главного тренера в клубе

Агент Антон Синьков, который представляет интересы защитника «Сочи» Ивана Миладиновича, рассказал, как игрок воспринял назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера команды.

«Иван очень давно в России, совсем недавно получил российский паспорт и уже летом не будет считаться легионером, поэтому очевидно, что он знает, кто такой Бердыев и в какой футбол играют его команды.

Иван воспринял приход Бердыева с энтузиазмом. На сборах он постарается показать свой максимум на глазах у нового главного тренера. Всем нам прекрасно известно, как щепетильно Курбан Бекиевич относится к игре центральных защитников и как они прибавляют после работы с ним», — сказал Синьков Metaratings.ru .

В конце ноября Бердыев был представлен игрокам «Сочи» в качестве нового главного тренера.